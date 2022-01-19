Son dakika haberi... Kırşehir'de jandarma personeli "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Son dakika haber: Kırşehir'de jandarma personeli ve erler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma personeli ve erler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen etkinlikle kurum personeli ve erlerin kent merkezindeki sinema salonunda bir araya geldiği belirtildi.

Personel ve erlerin, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini birlikte izlediği ifade edilen açıklamada, etkinlikte duygulu anların yaşandığı kaydedildi.