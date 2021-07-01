Son dakika haberi! Kırşehir'de bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde 3 mahallede yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.