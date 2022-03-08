Son dakika haberi... Kırşehir'de 3 araç, yangında zarar gördü
AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir'de 3 araç, çıkar yangından zarar gördü.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 3 araç, çıkar yangından zarar gördü.
Merkez Aşıkpaşa Mahallesi Saçaklar Sitesi önünde park halinde olan ve kısa süre önce tamir ettirildiği belirtilen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yandaki 2 araca daha sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerilen gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Araçların zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel