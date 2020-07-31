Son dakika haberi! Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı
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Son dakika haberi! Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı
31.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:32

Kırşehir-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaman ilçe kavşağında meydana gelen kazada Kırşehir istikametinden Ankara istikametine seyreden İ.P. (41) yönetimindeki 38 LL 154 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü İ.P.'nin yanı sıra 10 yaşındaki S.P. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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