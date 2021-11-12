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Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu satmak, üretmek, işlemek ve ya satmak amacı ile yasa dışı ticaret ve depolama" suçundan Kazakistan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.U.'nun (35) Yeni Mahalle'de olduğunu belirledi.

Kaldığı adres tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. R.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının iadesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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