Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı
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Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

19.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:34
Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

Son dakika haberler: TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile Kilis-Suriye sınır hattında yakalandı.

TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile Kilis-Suriye sınır hattında yakalandı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin sınırı yasa dışı yollarla geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ve MİT'in düzenlediği ortak operasyon ile şüpheli Kilis'te Suriye sınırında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin, yapılan araştırmada, Kazakistan uyruklu S.A. olduğu, DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı
Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı
Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı
Son dakika haberi | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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