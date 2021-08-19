Son dakika haberi... Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi... Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Spor

Son dakika haberler... TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Edirnespor'dan Uğur Adem Gezer ve iç transferde Ümit Can Tokçu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güzel bir transfer dönemi geçirdiklerini anlatan Can, bu yıl hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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