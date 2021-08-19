Son dakika haberi... Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
Son dakika haberler... TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Edirnespor'dan Uğur Adem Gezer ve iç transferde Ümit Can Tokçu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Güzel bir transfer dönemi geçirdiklerini anlatan Can, bu yıl hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran