Son dakika haberi: Kırklareli Valiliği: "Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"
Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
13.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:03
Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.
Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizde tüm önlemler alınmakta ve hiçbir ihmale yer verilmeden mücadele süreci şeffaf olarak yürütülmektedir."
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Kaynak: AA