Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler AFAD ve jandarma tarafından bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 19 yabancı uyruklu AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Kayıp bir kişinin aranmasına devam ediyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bazı düzensiz göçmenlerin ormanlık alanda kaybolduğu bilgisine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Afganistan ve Fas uyruklu 19 kişiye Çağlayık köyünde ormanlık alanda ulaştı.

Ormanda 3 ayrı grup halinde bazı yabancı uyrukluların piknik alanında bulunan kameriyelerin etrafını naylonla kapatarak soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Göçmenlerin İngiliz vatandaşı olduğunu iddia ettiği kayıp kişinin aranmasına devam ediliyor.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edilecek.