Son dakika haberi: Kırklareli'nden otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
24.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:40
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Eski Kavaklı Caddesi'nde arazide yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında atıl durumdaki tarım aletleri zarar gördü.
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Kaynak: AA