Son dakika haberi | Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde yatırım ve hizmetlerin hızlandırılması toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde yatırım ve hizmetlerin hızlandırılması toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin'in başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, belediye başkanları ve kurum amirlerinin katıldı.

Toplantıda yatırım hizmetlerinin hızlandırılması ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları değerlendirildi.

Bilgin, vatandaşlara en iyi, en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm kurumların daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

"Dinamik Denetim Süreci" çalışmaları sürdürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde iş yerleri denetlendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerleri ile metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerinde esnafları bilgilendirerek, metruk binalarda bulunan şüpheli kişileri de polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran