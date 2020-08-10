Son dakika haberi | Kırklareli'nden kısa kısa Son dakika haberi: Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalıktan ari işletmeler ziyaret ediliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalıktan ari işletmeler ziyaret ediliyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve personeli Aksicim köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emine Aydın'ı ziyaret etti.

Gürsu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, besicileri ziyaret ederek istek ve sıkıntıları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade eden Gürsu, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Minsolmaz'dan ziyaret

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Belediyesini ziyaret etti.

Minsolmaz, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA