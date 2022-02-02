Son dakika haberi! Kırklareli'nde yaşlı çifti öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde Aykut ve Vesile Küçükesin çiftini öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 ayrı suçtan 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Caner Yaşguç, ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık Yaşguç'un takım elbise giymesi dikkati çekti.

Maktul çiftin oğlu Onay Küçükesin ile avukatı Bahadır Buzol da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, dosyaya gelen belgeleri okuyarak, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin taraflara son sözlerini sordu.

Yaşguç, savunmasında, pişman olduğunu belirterek yaşlı çiftin oğlundan özür diledi.

Maktul Vesile Küçükesin'e yönelik cinsel saldırıda bulunmadığını iddia eden Yaşguç, "Ben uyuşturucunun etkisiyle tüm bu suçları işledim. Kendimde olsaydım asla böyle bir şey yapmazdım. Bugüne kadar birçok hırsızlık yaptım ama kimseye zarar vermemiştim. Özür dilerim çok pişmanım." dedi.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Gedik, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yaşguç, kasten öldürme suçundan her bir maktul için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yağma suçundan 11 yıl, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl, cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gedik, sanık Yaşguç'ün suçları kasten işlediği gerekçesi ile cezai indirim yapılmadığını bildirdi.

Olay

Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları, evin mutfak camının açık olduğunu fark edip ihbarda bulunmuş, adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldürüldüğünü belirlemişti.

Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı, kovalamaca sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı kırsal Karabürçek Mahallesi'nde kaza yapınca yakalanmıştı. Tutuklanan zanlının 30 suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.