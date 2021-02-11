Son dakika haberi | Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacının Bulgar polisince darbedilip Türkiye tarafına bırakıldığı iddiası
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Son dakika haberi | Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacının Bulgar polisince darbedilip Türkiye tarafına bırakıldığı iddiası

11.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:56
Son dakika haberi | Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacının Bulgar polisince darbedilip Türkiye tarafına bırakıldığı iddiası

Son dakika haberler: Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler Suriye ve Afganistan uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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