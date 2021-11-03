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Son dakika haberi... Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ev ve iş yerlerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 482,88 gram metamfetamin, 1 kilogram 273 gram esrar, 44 gram bonzai, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G, H.E.D, S.A, G.M, S.T, S.K, A.Y. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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