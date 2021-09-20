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Son dakika haberi: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküp beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda O.Ş, S.Ş, O.G, T.M. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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