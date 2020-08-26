Son dakika haberi! Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kırklareli'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
26.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:14
Kırklareli'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tevfik Önder idaresindeki 34 KN 1667 plakalı otomobil Ürünlü köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Önder ile Kübra Başpınarı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA