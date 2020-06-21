Son dakika haberi! Kırklareli'nde sağanak etkili oldu Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Lüleburgaz ilçesinin Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi, su birikintisi nedeniyle kısa süre trafiğe kapandı. Araç kuyruğu oluşan caddede itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Pınarhisar'dan Vize ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda da bazı araçlar su birikintisinde ilerlemekte zorlandı. Kaynak: AA