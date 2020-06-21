Son dakika haberi! Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika haberi! Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
21.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:32

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Lüleburgaz ilçesinin Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi, su birikintisi nedeniyle kısa süre trafiğe kapandı.

Araç kuyruğu oluşan caddede itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Pınarhisar'dan Vize ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda da bazı araçlar su birikintisinde ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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