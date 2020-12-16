KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı
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KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı

16.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:45

Kırklareli'nde okul öncesi eğitim kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime yeniden geçildi.

Kırklareli'nde okul öncesi eğitim kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime yeniden geçildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim" konulu yazısına istinaden İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi anaokulu, özel eğitim anaokulu ile uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı vurgulanan açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün itibarıyla başlandığı kaydedildi.

Öğrenciler ders başı yaptı

Kararın açıklanmasının ardından okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak, okul binalarına girişleri sağlandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarındaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı.

KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı
KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı
KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı
KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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