Son dakika haberi... Kırklareli'nde oksijen sızıntısı tedirgin etti
29.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:16
Son dakika haber: Kırklareli'nde park halinde bulunan bir tankerden sızıntı olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kırklareli'nde park halinde bulunan bir tankerden sızıntı olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Atatürk Mahallesi'nde park halinde bulunan 41 HF 034 plakalı tankerden sızıntı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.
Tanker sahibine ulaşan ekipler, tankerde oksijen olduğunu öğrendi. Basınç azaltılarak sızıntı önlendi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı