Son dakika haberi! Kırklareli'nde metruk binada yangın
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde metruk binada yangın

10.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:06
Son dakika haberi! Kırklareli'nde metruk binada yangın

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi Yanık Kışla Caddesi'nde metruk halde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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