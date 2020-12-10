Son dakika haberi! Kırklareli'nde metruk binada yangın

Kırklareli'nde metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi Yanık Kışla Caddesi'nde metruk halde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop