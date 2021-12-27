Son dakika haberi... Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Fatih Ara Sokak'ta bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baygın halde bulunan U.G, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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