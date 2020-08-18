Son dakika haberi | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza uygulandı
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Son dakika haberi | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza uygulandı

Son dakika habere göre Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza yazdı.

Son dakika haberi | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza uygulandı
18.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:18

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyardı.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 74 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

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Kaynak: AA

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