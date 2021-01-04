Son dakika haberi... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 71 kişiye 223 bin 650 lira ceza verildi

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 71 kişiye para 223 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 71 kişiye para 223 bin 650 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Demirköy, Pınarhisar, Lüleburgaz ile Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Ekipler, 4 günlük denetimlerde kurallara uymayan 71 kişiye toplam 223 bin 650 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran