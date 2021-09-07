Son dakika haberi | Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi | Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 1. derece sit alanında Ö.D. ve R.T'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Zanlılara ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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