Son dakika haberi... Kırklareli'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza
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Son dakika haberi... Kırklareli'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kırklareli'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerindeki denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara yönelik işlem yaptı.

Denetimlerde 79 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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