Kırklareli merkezli üç ilde sahte içki operasyonu: 1 ton 152 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 ton 152 litre sahte içki ele geçirildi.

2020 yılının Ekim ayında Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde sahte içkiden 4 vatandaş hayatını kaybetti. Bunun üzerine Kırklareli ve Vize Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu sahte içki imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli ve Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 ton 152 litre sahte içki, 2 av tüfeği, 26 fişek, 750 boş şişe kapağı, 1500 değişik içki firmalarına ait etiket, bin 200 TAPDK etiketli sahte bandrol, 500 Bulgaristan etiketli sahte bandrol, 100 alkol kiti, çok sayıda boş içki şişesi ile bir kamyonet ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı