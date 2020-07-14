Son dakika haberi... Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika habere göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
14.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:12
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkköy'de anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: AA