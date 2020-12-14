Son dakika haberi: Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi: Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı

14.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:34
Son dakika haberi: Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzorman köyü karantinaya alındı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzorman köyü karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzorman köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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