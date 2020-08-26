Son dakika haberi | Kırklareli'nde bıçaklı kavga: 1 ölü Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı yakınlarında Rıza Kara ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen Y.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.B, belinden çıkardığı bıçak ile Kara'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Kara, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA