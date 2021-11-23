Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

Son dakika haber... Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si askeri personel, 3 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si askeri personel, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, piyade er R.A. idaresindeki askeri otomobil ile T.K. yönetimindeki 34 BCJ 311 plakalı hafif ticari araç, Karıncak köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile askeri araçtaki uzman çavuş Y.K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

Son dakika haberi: Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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