Son dakika haberi: Kırklareli'nde aralarında bankacıların da olduğu 41 şüpheli "usulsüz kredi" davasında hakim karşısına çıkacak

Son dakika habere göre Kırklareli'nde bir banka şubesini "kredilerde usulsüzlükle" 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı iddia edilen 41 şüpheli hakim karşısına çıkacak.

Kırklareli'nde bir banka şubesini "kredilerde usulsüzlükle" 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı iddia edilen 41 şüpheli hakim karşısına çıkacak.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Halis İpek tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adli sicil kayıtları, kolluk fezlekesi, banka müfettiş raporları, taraf anlatımları, bilirkişi raporu, arama ve el koyma tutanaklarının yer aldığı iddianamede, tutuksuz sanıklar banka şube müdürü Z.G, şube personeli M.O. ve A.E, eksper T.G. ve K.P'nin de aralarında olduğu 41 şüpheli hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, şüphelilerin finansal sicilleri temiz ancak tarımsal faaliyet ile uğraşmayan ve paraya ihtiyacı olan kişileri bularak, ilgili bankadan tarımsal kredi kullanmaları, tarımsal faaliyeti olmayan kişilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile üzerine kayıtlı tarla bulunmaması halinde tarla kira sözleşmesi belgeleri düzenleyerek kredi kullandırıldığı iddiaları yer alıyor.

Kredi tahsisine esas belgelerin hazırlanmasını sağlayan ve kredi teminatlarının yüksek fiyattan değerlendirilmesi için eksperler ile iletişim kurarak aracılık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin, değişen tutarlarda pay aldıkları, adına kredi çekilen bazı kişilere ise hiç ödeme yapılmadan tüm kredinin şüpheliler arasında pay edildiği öne sürülüyor.

İddianamede yer alan müfettiş inceleme raporlarına göre, usulsüzlük yapılarak kullandırılan kredilerden banka şubesinin 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğratıldığı aktarılıyor.

Yardım alan kişiye yüksek meblağda kredi kullandırmışlar

Ayrıca, adına düzenlenen evraklar ile 500 bin lira kredi çektirilen şüpheli müşteri E.M'nin, ekonomik kazancının bankalardan yüksek meblağlarda kredi çekmesine elverişli olmadığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan (SHÇEK) aylık bin 368 lira yardım aldığının da tespit edildiği iddianamede belirtildi.

Kırklareli'nde 5'i banka personeli 41 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop