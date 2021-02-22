Son dakika haberi! Kırklareli'nde 5. katta çıkan yangında balkondan atlayan kişi ile dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde 5. katta çıkan yangında balkondan atlayan kişi ile dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı

22.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:55
Son dakika haberi! Kırklareli'nde 5. katta çıkan yangında balkondan atlayan kişi ile dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde apartmanın beşinci katındaki bir dairede çıkan yangında, balkondan atlayarak yaralanan kişi ile dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde apartmanın beşinci katındaki bir dairede çıkan yangında, balkondan atlayarak yaralanan kişi ile dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler beklenirken evde bulunan Mustafa Akyıldız (58) panikle balkondan atladı. Yaralanan Akyıldız ile dumandan etkilenen eşi Mahbule Akyıldız (56), 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangının ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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