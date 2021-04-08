Son dakika haberi... Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi
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Son dakika haberi... Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek 2 iş yerinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek 2 iş yerinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, ekipler işletmelerin kapılarını çilingir yardımıyla açtı.

İşletmelerde 46 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 900 lira ceza yazıldı.

İş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız silah, fişek ve içki ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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