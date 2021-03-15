Son dakika haberi... - Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... - Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu

15.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:22

Son dakika haberi: - Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu Kırklareli'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesine bağlı Çeşmekolu Köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu. Adli makamlardan alınan aramam kararının ardından uyuşturucu arama köpeği 'İmaj' ile araçta arama yapıldı. Aramalarda, 10 fişek halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... - Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu
Son dakika haberi... - Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Demet Akbağ Çağlar Ertuğrul
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... - Kırklareli'de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 20:24:46. #1.15#
title