Son dakika haberi: Kırka'da yöresel tarhana sezonu başladı
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Son dakika haberi: Kırka'da yöresel tarhana sezonu başladı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir Seyitgazi ilçesinde her yılın ağustos ayında başlayıp eylül ayının sonlarına kadar süren kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhananın hazırlıklarına başlandı.

Son dakika haberi: Kırka'da yöresel tarhana sezonu başladı
24.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:59

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde her yılın ağustos ayında başlayıp eylül ayının sonlarına kadar süren kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhananın hazırlıklarına başlandı.

Hazırlanma süreci hayli uzun ve zahmetli olan tarhanalar tamamen el emeği ile yapılıyor. Malzemesi hazırlandıktan sonra güneş gören alanlara serilip kuruması beklenen tarhanaların korunması da büyük önem arz ediyor. Haftalarca süren bir çalışma sonucu hazırlanan ve özellikle soğuk kış günlerinde çorba yapılarak tüketilen geleneksel lezzet, yöre insanı için vazgeçilmez olarak biliniyor. Anadolu(nun birçok bölgesinde olduğu Eskişehir'de de özellikle kısal kesimde yaşayanlar, tarhanayı satın almak yerine kendi yapmayı tercih ediyor.

Kırka mahallesinde yaşayan Muhammed Çelik, kışın soğuk günlerinde pişirilen enfes tarhananın tadına doyum olmadığını belirtti. Tarhananın büyük emek harcayarak uzun bir süre sonunda hazır hale geldiğini anlatan Çelik, yaşanan zorlu süreci anlattı.

Tarhananın yapılışını anlatan Emine Çelik ise; "Biz her yıl tarhanayı 15 Ağustos ile Eylül ayın sonuna kadar yaparız. Sütü alırız doğal olarak yoğurdumuzu hazırlarız. Yoğurdu hazırladıktan sonra, keseye atıp tuz atarız iyice süzüp kese yoğurdu kıvamına getiririz. Önce kazanı ateşin üzerine koyarız bir miktar ayçiçek yağı koyarız, içine bir kelle soğan doğrarız kavurur karışıma süt koymadan önce bir tas su koyarız, daha sonra sütü koyacağımızdan önce suyu ekleriz. Bu sütün kesilmesini önler, sonrasında sütü ekleriz ve kaynamaya bırakırız. Süt kaynadıktan sonra bir miktar tuz atarız. Ondan sonra sürekli karıştırarak göceyi (Çekilmiş buğday) atarız. Altının ateşini çeker demlenmeye bırakırız. Daha sonra piştikten sonra bir bezin üzerine çıkartır soğuturuz iyice soğuduktan sonra yoğurdu bir leğene çıkarır içinde tarhananın durumuna göre yumurta kırarız. Yumurta ile özleştirdiğimiz yoğurdu hazırladığımız kaynattığımız göce karışımına yoğurt ilave ederiz. Sonrasında hamur gibi yoğurup bir bez örterek sabaha kadar dinlenmeye bırakırız. Sabah olunca bezin üzerine küçük parçalar haline getiririz güneşe çıkarıp biraz sararmasını bekler tekrar ufaltırız. Sonrasında Gözel denilen elekten geçiririz sonra kurumaya bırakıp tarhanamızı hazırlarız" diye belirtti.

Tarhana yapan kadınlardan Naide Mazkal ise;" Kırka'nın tarhanası meşhurdur. Şehirliler pazarlılar çok severler" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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