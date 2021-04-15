Son dakika haberi | KIRIKKALE - Otomobilin çocuğa çarpa anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi | KIRIKKALE - Otomobilin çocuğa çarpa anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırıkkale'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hasan Y. idaresindeki 71 ACD 550 plakalı otomobil, Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde karşıya geçmek isterken aniden yola çıkan 7 yaşındaki Nesrin Ö'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun aniden yola çıkması ve otomobilin çocuğa çarpması yer alıyor.

Son dakika haberi | KIRIKKALE - Otomobilin çocuğa çarpa anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | KIRIKKALE - Otomobilin çocuğa çarpa anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | KIRIKKALE - Otomobilin çocuğa çarpa anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | KIRIKKALE - Otomobilin çocuğa çarpa anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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