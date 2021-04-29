KIRIKKALE - Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, üzerinde 400 gram esrar ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, üzerinde 400 gram esrar ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren köprüsü altındaki kontrol noktasında Kırıkkale'den Ankara'ya giden yolcu minibüsünü durdurdu.

Ekipler, araç içerisinde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada, köpeğin bir yolcuya aşırı tepki göstermesi üzerine şüpheliyi araçtan indirerek kimlik tespiti ve üst araması yaptı.

Yapılan sorguda, yakın tarihte yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu kişinin üzerinde iç çamaşırına gizlenmiş 400 gram reçine esrar ile 2 cep telefonu, 4 milyon İran riyali ve 2 sahte yol izin belgesi ele geçirildi.

Ekipler, arama esnasında jandarmayı yanıltmak amacıyla şüphelinin sağır ve dilsiz olduğunu beyan eden minibüs şoförü ile yeğenini de jandarma merkezine götürdü.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen