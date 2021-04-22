Son dakika haberi... Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Aralık 2020'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda 823 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda S.D, B.D, E.K, M.K. ve I.A. gözaltına alındı. Zanlılardan M.K. ile I.A. mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Ankara'da ikamet eden M.E.K. (29), Ö.Z. (41) ve E.E'nin (35) de haklarında adli işlem yapılan 5 şüpheliyle bağlantılı olduğu ve Kırıkkale'ye uyuşturucu sevkiyatını organize ettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, alınan arama ve yakalama kararlarına istinaden, 20 Nisan'da Ankara'nın Akyurt ve Mamak ilçelerinde bulundukları belirlenen şüphelilerin adreslerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Z'nin örgütün liderliğini yaptığı tespit edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Z. ve E.E. tutuklandı, M.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler...Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler...Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:52:41. #1.15#

title