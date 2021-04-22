Son dakika haberi... Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Aralık 2020'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda 823 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda S.D, B.D, E.K, M.K. ve I.A. gözaltına alındı. Zanlılardan M.K. ile I.A. mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Ankara'da ikamet eden M.E.K. (29), Ö.Z. (41) ve E.E'nin (35) de haklarında adli işlem yapılan 5 şüpheliyle bağlantılı olduğu ve Kırıkkale'ye uyuşturucu sevkiyatını organize ettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, alınan arama ve yakalama kararlarına istinaden, 20 Nisan'da Ankara'nın Akyurt ve Mamak ilçelerinde bulundukları belirlenen şüphelilerin adreslerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Z'nin örgütün liderliğini yaptığı tespit edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Z. ve E.E. tutuklandı, M.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen