Son dakika haberi! Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberi! Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi! Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kırıkkale'de hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 16 ALM 279 plakalı Peugeut marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüj kenarında bulunan taşlara çarparak takla atan hafif ticari araç, yine refüjde durdu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.A. ile yolcular E.A., S.A., H.A. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi! Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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