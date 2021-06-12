Son dakika haberi: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberi: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırıkkale'de, kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de, kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 06 EA 1528 plakalı otomobil, trafik yoğunluğundan dolayı duraksayan D.K. idaresindeki 40 DK 275 plakalı otomobile çarptı. Sağanağın ardından ıslanan yolda meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile L.A., K.A. ve E.Ç. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kısa süreli ulaşıma kapanan yolda otomobillerin çekiciler yardımıyla çekilmesiyle kara yolu trafiğe açıldı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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