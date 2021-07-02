Son dakika haberi: Kırıkkale'de toptancı halinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Kırıkkale'de toptancı halinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de toptancı halinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırıkkale'de toptancı halinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

Kırıkkale'de toptancı halinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

İddiaya göre, Kızılırmak Mahallesi'ndeki toptancı halinde çay ocağında oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ, Ö.B.B. ve B.Y. tabanca ile yaralandı.

Yaralılar, yakınlarının yardımıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Yaralı yakınlarının taşkınlık çıkardığı hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastanede gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Son dakika haberi: Kırıkkale'de toptancı halinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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