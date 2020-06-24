Son dakika haberi: Kırıkkale'de "sosyal mesafe" kuralına uymayanlara para cezası
Son dakika güncel haberine göre Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kağıt oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
24.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:17
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kağıt oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 607. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında oyun oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, mekanda bulunan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA