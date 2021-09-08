Son dakika haberi! Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada
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Son dakika haberi! Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada

Son dakika haberi! Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Çağrı K., tartıştığı Hilmi A.'yı tabanca ile ateş ederek yaraladı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Çağrı K., tartıştığı Hilmi A.'yı tabanca ile ateş ederek yaraladı. Kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Devlet Bahçeli Caddesinde meydana geldi. Çağrı K. ile Hilmi A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Çağrı K., tabancasını çıkararak Hilmi A.'ya ateş etti. Hilmi A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hilmi A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Çağrı K. ise gözaltına alındı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde tartışma ve arbede yaşandığı görülürken, silah sesi de duyuldu.  

 


Son dakika haberi! Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada
Son dakika haberi! Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada
Son dakika haberi! Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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