Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: KIRIKKALE'de, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - KIRIKKALE'de, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.T.'nin tabanca ile ateş açması sonucu, B.P. (18) bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2281. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen D.T. ile B.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, D.T. tabancasını çıkararak B.P.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda B.P., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan, D.T. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
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