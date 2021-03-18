Son dakika haberi: Kırıkkale'de şehitler anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kırıkkale'de şehitler anıldı

18.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:23
Son dakika haberi: Kırıkkale'de şehitler anıldı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de şehitler anıldıKIRIKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırıkkale'de şehitler anıldı

KIRIKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' törenine katılan Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri '18 Mart Şehitler Resim Sergisi'ni gezdi. Vali Sezer daha sonra Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene katılarak şehitlik defterini imzaladı. Askerlerin yaptığı saygı atışının ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Nükhet Duru Hande Erçel Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kırıkkale'de şehitler anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:25:39. #1.16#
title