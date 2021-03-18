Son dakika haberi: Kırıkkale'de şehitler anıldı

Kırıkkale'de şehitler anıldı

KIRIKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' törenine katılan Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri '18 Mart Şehitler Resim Sergisi'ni gezdi. Vali Sezer daha sonra Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene katılarak şehitlik defterini imzaladı. Askerlerin yaptığı saygı atışının ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN