Son dakika haberleri | Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Nimet Savaş, hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Nimet Savaş, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nimet Savaş, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde ailesiyle bulunduğu sırada köpeğin saldırısına uğradı. Yakınlarının güçlükle kurtardığı çocuk, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü.

Bacağı ve kolundan hafif yaralanan Savaş, tedavisinin ardından ailesiyle polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Baba İlker Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam sokakta bulundukları sırada başıboş pitbull cinsi köpeğin, çocuğun paniklemesi üzerine saldırdığını söyledi.

Bağırması üzerine çocuğu kurtardıklarını anlatan Sağır, "Hastaneden çıkınca emniyete gidip şikayetçi olacağız. Çok fazla zarar veremedi ama çocuğun korktuğu yeter. Bu aklından çıkmayacak. Hastanede de ilgilendiler, serum takıp kuduz aşısı yaptılar." diye konuştu.

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen O.K.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliye 10 bin 434 lira ceza uygulandı, köpek sahibinden alındı.

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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