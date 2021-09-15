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Son dakika haberi | Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı

Son dakika haber... Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yuva Mahallesi 2466. Sokak'taki devriyesi sırasında sokakta bulunan A.S.E'nin (24) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, sorgulamada A.S.E'nin izleminin devam ettiğini belirlemesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada A.S.E'nin PCR testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edildi.

Markete gittiğini iddia eden A.S.E'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı - Haberler
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