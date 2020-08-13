Son dakika haberi! Kırıkkale'de midibüste çıkan yangın, 3 katlı binadaki 2 daireye sıçradı
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Son dakika haberi! Kırıkkale'de midibüste çıkan yangın, 3 katlı binadaki 2 daireye sıçradı

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, park halindeki midibüste çıkan yangın, bitişiğindeki 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki 2 daireye de sıçradı.

Son dakika haberi! Kırıkkale'de midibüste çıkan yangın, 3 katlı binadaki 2 daireye sıçradı
13.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:06

KIRIKKALE'de, park halindeki midibüste çıkan yangın, bitişiğindeki 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki 2 daireye de sıçradı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle hem midibüste hem de dairelerde hasar oluştu. 

Yangın, öğle saatlerinde Delice ilçesindeki Ankara Caddesi'nde çıktı. Park halindeki A.G.'ye ait midibüste, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişiğinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki 2 daireye sıçradı. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan 2 saatlik müdahale sonucu yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle, araç ve evlerde hasar oluştu.

 


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Kaynak: DHA

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