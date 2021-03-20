Son dakika haberi | Kırıkkale'de kumar oynayan 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de kumar oynayan 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası

20.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:36
Son dakika haberi | Kırıkkale'de kumar oynayan 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ahılı köyünde önleyici kolluk faaliyeti sırasında yapılan denetimlerde H.Ş'ye ait kıraathanenin gizli bir bölümünde salgın tedbirlerine uyulmayarak kumar oynatıldığını tespit etti.

Kıraathanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük olduğunu ve içeride kimsenin olmadığı izleniminin verildiğini belirleyen ekipler, içeride oluşturulan farklı bir bölümde 2 masada 7 kişiyi kumar oynadıkları sırada yakaladı.

Kumar oynayan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 469'şar liradan toplam 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.

Kıraathanenin kapatılması için de işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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